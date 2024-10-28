音樂總監被謝金燕嫌「芭樂」 三金歌王蔡振南卻願為他當運將

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾為謝金燕、潘瑋柏、玖壹壹、陳零九等眾多歌手擔任演唱會音樂總監的潘信維，推出首張台語創作專輯《查埔人一首歌》，沒想到卻被謝金燕虧：「雖然這個名字（專輯名）很『芭樂』，但真的很好聽！」

蔡振南拍攝《查埔人一首歌》MV，心中充滿感觸。（時刻娛樂提供）

《查埔人一首歌》MV也在今（28日）中午首播，潘信維幸運邀請到得過金馬獎、金鐘獎、金曲獎的「三金」歌王蔡振南擔任MV男主角，扮演小黃司機，為了生活無法與家人一起生活，讓他堅持下去的動力就是唯一的寶貝女兒。

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蔡振南談到，他心目中的「查埔人」肩膀要擔得起，直言：「查埔人不可能放得下。」問到有什麼要叮囑唱片新人潘信維？蔡振南謙虛表示：「他不用我教，他懂得比我多。」

蔡振南（左）跨刀擔任潘信維MV男主角，扮演小黃司機。（時刻娛樂提供）

潘信維和很多音樂人合作過，Energy阿弟深知潘信維的歌唱實力，「我真的覺得他是被製作人耽誤的歌手，他唱的真的很好。」Toro也獻上祝福，「希望明年金曲獎能看到他的名字。」

蔡振南（右）在MV裡堅持要載著女兒出嫁。（時刻娛樂提供）

另外潘信維將舉辦音樂分享會，11月16日在誠品高雄大遠百店17樓書區中庭、11月23日在誠品台中園道店3樓閱讀書區、11月30日在誠品台北松菸店3F FORUM空間舉行。

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