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娛樂 電視

46歲阿KEN被拱當台版李奧納多！甜讚林書煒愛女「最美星二代」 當場認岳母

〔記者傅茗渝／台北報導〕甫在廣播金鐘摘金的「最美台長」林書煒搭檔阿KEN主持全新益智節目《一夜復活》。兩人首次合作，林書煒對阿KEN另眼相看，直呼他：「太有深度啦！」她和老公蔡詩萍相差16歲，現場幫46歲阿KEN徵友，笑稱「年齡不是問題」殊不知玩笑話一箭射向自己19歲愛女蔡中泠，現場起哄阿KEN叫「岳母」。

阿KEN誇口讚林書煒「美麗智慧兼具」，打趣要蔡詩萍皮繃緊點；林書煒則反誇他有深度，「我們私下聊蠻嚴肅的話題，他生活蠻自律、對自己要求高，難怪到現在都沒有女友。」阿KEN笑言要仿效林書煒和老公即使夫妻也是朋友的模式，「我現在也要去交朋友。」，林書煒當場拱找小20歲女友，讓阿KEN儼然成「台版李奧納多」。

林書煒搭檔阿KEN主持全新益智節目《一夜復活》。（記者傅茗渝攝）林書煒搭檔阿KEN主持全新益智節目《一夜復活》。（記者傅茗渝攝）

林書煒19歲愛女蔡中泠目前在日本就讀早稻田大學一年級，她不諱言認女兒追求者眾多，先前曾言女兒在日本花費一年要近200萬台幣，而《一夜復活》答題最高獎金高達一百萬，是否邀女兒回台「賺學費」？，林書煒趕緊搖頭，「她應該答不了這麼多題目。」

阿KEN讚林書煒愛女蔡中泠是「最美星二代」，當場喊岳母。（記者傅茗渝攝）阿KEN讚林書煒愛女蔡中泠是「最美星二代」，當場喊岳母。（記者傅茗渝攝）

阿KEN直誇放眼演藝圈，蔡中泠大概是「最美星二代」，林書煒不禁笑：「我女兒再過5年就25（歲）了。」阿KEN驚呼：「我竟然是跟岳母主持節目嗎？我的天啊跟自己媽媽主持節目。」笑說自己下個禮拜馬上飛日本，沒想到林書煒竟回：「阿Ken繼續保持單身，他真的很有機會。」一番話嚇壞現場，她才繼續說道：「找年齡落差更大的，你不是我女兒喜歡的型，我女兒喜歡185。」阿KEN趕緊自找台階下，「現在高比長相重要，我們就是空有長相。」

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