樂天女孩狂甩10％體脂性感體態曝 「進軍日本」即興演吻戲

Kira擁有性感好體態。（Kira提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「樂天女孩」Kira從直播主轉型為啦啦隊員，去年初加入樂天，提到一開始不太會跳舞，每週都要練習超過20個小時，她也說經過特訓，體脂肪減少了將近10%，身材也變得更窈窕性感。

擔任樂天女孩前，Kira是人氣直播主。回憶起有一場樂天與浪LIVE合作的直播活動，Kira透露，當時還是練習生的她，由於無法站上舞台表演而感到失落。然而在一場直播活動中，一位超級粉絲聽到她的心聲，在活動的最後五分鐘，瘋狂送出禮物，讓她超越所有競爭者，一舉拿下了第一名，「這真的人生高光時刻，也讓我離夢想更近！」

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進入樂天女孩後，Kira的事業版圖也逐漸擴展，除了啦啦隊的工作，還曾到日本和馬來西亞與女星合作拍攝電影。談到拍戲時的一段趣事，Kira忍不住分享：「當時導演很隨興，現場即興修改腳本。有一次和大馬女演員林短短對戲，導演突然問我們可不可以接吻？我們兩人都覺得沒問題，結果在拍吻戲時因為沒默契，還撞到好幾次臉。」

Kira表示，樂天女孩們都非常親切也很搞笑。她特別提到自己和若潼、嘎琳、熊霓、儷軒、凱伊經常私下約出去吃飯，因為大家都是「吃貨」，這讓她們之間的感情更親密。

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