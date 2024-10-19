哈林隔23年拿獎「險缺席典禮」原因曝 揭與張小燕對話

〔記者林欣穎／台北報導〕第59屆節目類金鐘獎圓滿落幕，「益智及實境節目主持人獎」由《騎吧！哈林小隊》的庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚和周予天拿下，昨晚哈林等人出席慶功宴鬆口第二季規劃，哈林也透露原本不想來金鐘獎，笑回：「因為覺得時間會比較久一點！」

張庭瑚（左起）、彭康育、庾澄慶、卜學亮、柯有倫、周予天慶功。（記者胡舜翔攝）

哈林表示想到要走紅毯、會有一些繁文縟節，但隨後也覺得要有始有終，「既然節目做了也入圍了，那就帶著年輕朋友一起、希望很完整的把這個團隊呈現出來。」哈林也說錄節目幾乎不覺得辛苦，畢竟騎車是他熱愛的運動，至於是否會有第二季？哈林沒有把話說死，只提到如果要有第二季，地點、團隊都會是考量問題。

請繼續往下閱讀...

《騎吧！哈林小隊》花18天完成騎單車環島的征途，第二季很可能會移到海外，但哈林也說應該不能太遠，「應該不只飛一次，時間金錢操作上有點吃力，遠近是問題，還有整個的人數，要精簡人數，在當地找團隊，還要有人去採點，選的地方還要跟我們很投緣，會讓人想去。」是否原班人馬上陣？哈林先是笑回「看他們有沒有空」，隨即強調全員都要、誰都不能少。

哈林睽違23年拿下金鐘獎，他有感而發表示：「做節目要留下紀錄，在觀眾腦子裡留下紀錄很重要，如果又能夠拿到獎，在專業跟觀眾間都能得到認同，是一大樂事。」也提到張小燕有傳訊息祝福他，還問是不是要請客，哈林隨即開玩笑直呼：「我說要啊！但亮哥搶著請，我也沒辦法。」

至於會不會打算發行單曲或開演唱會，哈林則說有在跟唱片公司研究「為何而戰」，認為作品不該為發而寫，而是要先有好作品出現，而演唱會他則認為唱開心就好，「有的動輒兩場、五場，場地越來越大、覺得壓力很大。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法