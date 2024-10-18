陳致遠抱怨老婆「變心」！ 夫妻分房睡嘆：在家像狗

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前職棒選手陳致遠和老婆林秀琴婚姻長跑20年，近日錄製節目《小姐不熙娣》，談到婚姻問題，陳致遠忍不住抱怨，自從老婆養了貓兒子後，在家中的地位岌岌可危，像變成一隻狗，更透露林秀琴現在都和貓咪睡在客廳，房間獨留他一個人。

陳致遠（左）、林秀琴結婚長跑近20年。（翻攝自IG）

陳致遠指出，他在老婆提出他不浪漫、很傳統的想法後，也試著靠著儀式感來升溫夫妻感情，老婆先前一直很想再生一個兒子，之後用「養貓」來彌補內心的遺憾。然而，夫妻關係卻在貓咪出現後產生了變化，主持人小S問林秀琴，「在公貓進來之後就不在乎老公了嗎？」林秀琴尚未回答，陳致遠便隨即搶答，「不在乎，完全不在乎！」

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夫妻倆為了貓還分房睡，林秀琴提到，「我都要去餵牠、鏟屎，我大部分都睡客廳，我老公為了這件事很生氣，還會傳大量『夫妻一定要一起睡』的文章，我好不容易今天就要陪他、洗香香，一關門我家的貓就抓門，牠只要關門就生氣，我們就（恩愛）到一半又要開門！」怎料，貓繞了一圈出去，林秀琴就跟著離開床去餵貓，留下老公獨守空房。

對此，現場來賓加藤鷹給出建議，表示夫妻婚後進入「無親密關係」的狀態很常見，若想改變，夫妻可以立下每週至少一次性生活的規則，增添雙方的親密感，而雙方重視且願意遵守也相當重要。

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