晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳致遠抱怨老婆「變心」！ 夫妻分房睡嘆：在家像狗

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前職棒選手陳致遠和老婆林秀琴婚姻長跑20年，近日錄製節目《小姐不熙娣》，談到婚姻問題，陳致遠忍不住抱怨，自從老婆養了貓兒子後，在家中的地位岌岌可危，像變成一隻狗，更透露林秀琴現在都和貓咪睡在客廳，房間獨留他一個人。

陳致遠（左）、林秀琴結婚長跑近20年。（翻攝自IG）陳致遠（左）、林秀琴結婚長跑近20年。（翻攝自IG）

陳致遠指出，他在老婆提出他不浪漫、很傳統的想法後，也試著靠著儀式感來升溫夫妻感情，老婆先前一直很想再生一個兒子，之後用「養貓」來彌補內心的遺憾。然而，夫妻關係卻在貓咪出現後產生了變化，主持人小S問林秀琴，「在公貓進來之後就不在乎老公了嗎？」林秀琴尚未回答，陳致遠便隨即搶答，「不在乎，完全不在乎！」

夫妻倆為了貓還分房睡，林秀琴提到，「我都要去餵牠、鏟屎，我大部分都睡客廳，我老公為了這件事很生氣，還會傳大量『夫妻一定要一起睡』的文章，我好不容易今天就要陪他、洗香香，一關門我家的貓就抓門，牠只要關門就生氣，我們就（恩愛）到一半又要開門！」怎料，貓繞了一圈出去，林秀琴就跟著離開床去餵貓，留下老公獨守空房。

對此，現場來賓加藤鷹給出建議，表示夫妻婚後進入「無親密關係」的狀態很常見，若想改變，夫妻可以立下每週至少一次性生活的規則，增添雙方的親密感，而雙方重視且願意遵守也相當重要。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中