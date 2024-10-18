鍾明軒遭控「擅闖校園」害警衛被開除 本人反擊喊提證據

鍾明軒反擊網友。（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber鍾明軒日前遭網友指控，稱他擅闖校園反而害警衛被開除，不過鍾明軒看到該貼文後回覆表示：「到底這個事件的『真實』是不是去確認後再來提證據說明。」

鍾明軒遭控擅闖校園。（翻攝自Threads）

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鍾明軒表示，當初是在學生已經放學的時候進入校園，目的是要參觀一個朋友的母校，當時進入校門的時候也有很客氣的跟警衛進行報備說明來意，「我們已跟學校單位說明來意也沒有被禁止入內，請問誰能想到後面是什麼發展，而且文章裡提及警衛被開除就有人知道這消息然後放上討論，到底這個事件的『真實』是不是去確認後再來提證據說明。」

鍾明軒遭控擅闖校園。（翻攝自Threads）

鍾明軒喊話網友：「或許『炎上』別人是你的樂趣我並不並在乎，但建議你下次「素材」先準備得周全一點會比較好。」提到會請人致電到學校了解此事，「如果發現你是惡意散播、造謠，我也會請你全權負責，畢竟你也是小大人了！」

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