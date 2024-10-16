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視網膜發豪語得金鐘「吃香菜配檸檬汁」 不帶「神獸」柚子走紅毯原因曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕視網膜和「大霈」李霈瑜今年以談話性節目《哈囉！你給問嗎？》入圍金鐘生活風格節目主持人獎，視網膜是眾所皆知的超討厭吃香菜，連維基百科都提到這項「個人特色」，但他昨受訪時發下豪語，如果拿獎就會在慶功宴吃香菜配檸檬汁，還揪大霈一起「共襄盛舉」，讓大霈傻眼。

視網膜（左）和「大霈」李霈瑜今年以談話性節目《哈囉！你給問嗎？》入圍金鐘生活風格節目主持人獎。（公視提供）視網膜（左）和「大霈」李霈瑜今年以談話性節目《哈囉！你給問嗎？》入圍金鐘生活風格節目主持人獎。（公視提供）

大霈得過2次金鐘獎，今年也有2個節目入圍金鐘，算是金鐘常勝軍，但她依舊把金鐘看得很重要，特地準備2套戰袍走紅毯，預告「該露的都會露」，想跟視網膜走星光大道時呈現結婚典禮感，會牽手進場。

而視網膜首次入圍金鐘，他幽默表示：「得知入圍有點意外，也有點不意外，不意外是因為有大霈，意外是因為有我。」坦言與大霈搭檔讓節目表現更加出色，而能夠入圍本屆金鐘已經是很大的驚喜，強調自己「沒有得失心」。

被問到會不會牽「神獸」柚子一同出席紅毯，視網膜表示因為10月剛好是柚子的換毛期，所以他不能帶愛犬出席，擔心狗毛會弄髒大霈的禮服，「深怕自己要帶著滾筒出席紅毯，也不知道要怎麼賠。」

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