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視網膜領軍《成仁高中偵探社》 俗女小嘉玲、何豪傑之子有望入社

視網膜化身「見學長」，邀學生一起成為校園名偵探柯南。學生左起林靖閔、黃筠庭、沈詠倢、洪愷蔓、偉莉莎、張宣恩。（小公視提供）視網膜化身「見學長」，邀學生一起成為校園名偵探柯南。學生左起林靖閔、黃筠庭、沈詠倢、洪愷蔓、偉莉莎、張宣恩。（小公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「小公視」8月20日開台，陸續推出專屬於各個年齡層的本土兒少影音內容。十月重頭戲來到由『小公視』聯手『三鳳製作』所開發推出的全新節目《成仁高中偵探社》，這也是全台第一個青少年沉浸式實境解謎節目，不僅集集燒腦，每集還融合戲劇元素，破解校園中的神秘案件。

節目將由視網膜變身為偵探社「見學長」，領軍帶著高中生們推理校園黑暗角落事件，首集節目為偵探社入社大考驗，參賽選手裡有好久不見的『俗女小嘉玲』吳以涵以及藝人何豪傑與和家馨的兒子何柏廷，一同加入青少年版的宮鬥劇實境秀演出，大家為了入社的爾虞我詐特別有趣。演員周厚安、YouTuber蔡哥也熱情參與第一集的節目，分別擔任不同關卡的大魔王，一路陪伴兼督促選手們突破難關。

左起為周厚安、視網膜和蔡哥。小公視提供（小公視提供）左起為周厚安、視網膜和蔡哥。小公視提供（小公視提供）

視網膜表示：「非常榮幸能參與這個節目，希望透過《成仁高中偵探社》讓大家更了解台灣青少年的內心世界，節目團隊們真的非常投入又認真，即使半夜才收工我也覺得超幸福，希望推薦給大家。」

周厚安與蔡哥熱情應援參與了首集的錄製，節目裡以幽默詼諧的方式為陷入推理困境的少男少女指引方向，協助他們破解重重謎團走出迷霧，周厚安表示：「我很榮幸能夠參與這麼酷的節目，但是一集太少了，第二季千萬不要忘記我喔。」YouTuber搞笑一哥aka運動網紅蔡哥，也驚喜現身首集節目，脫下搞笑外衣的蔡哥在節目裡認真hold住刺激的遊戲現場，有突出的反差萌表現，格外可愛親切。

「俗女小嘉玲」吳以涵參加《成仁高中偵探社》入社大考驗。（小公視提供）「俗女小嘉玲」吳以涵參加《成仁高中偵探社》入社大考驗。（小公視提供）

星二代何柏廷參與錄製《成仁高中偵探社》。（小公視提供）星二代何柏廷參與錄製《成仁高中偵探社》。（小公視提供）

曾以《俗女養成記》入圍金鐘獎的「小嘉玲」吳以涵，演技備受關注，此次報名參加《成仁高中偵探社》，希望可以獲得入社資格，曾獲得城市先生冠軍頭銜、何豪傑之子何柏廷，憑藉出眾的外型和談吐在演藝界開始嶄露頭角，這次也有望順利入選偵探社社員。

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