志祺七七「暴瘦4公斤」現身金鐘！親揭唐綺陽險勝博恩關鍵

「國師」唐綺陽以《唐陽雞酒屋 》成為首位奪下「PODCAST 生活風格節目獎 」得主。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」今（12）晚盛大舉行，稍早「國師」唐綺陽以《唐陽雞酒屋 》成為首位奪下「PODCAST 生活風格節目獎 」得主，上台高呼廣播主持正是小時候夢想，「聲音是最能觸及靈魂的。」而擔任該獎項評審之一的志祺七七受訪透露了唐綺陽勝出的原因。

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志祺七七受訪表示，唐綺陽在主持技巧、訪談能力的高水準令人驚艷，評審們更一致認同《唐陽雞酒屋》的療癒風格，非常適合作為廣播節目的入門推薦，「我們討論到了很多Podcast在不管是啟發也好，或者是療愈陪伴這些作用也好，唐老師在每個方面都算是很全面的。」

擔任評審的志祺七七（左）揭曉唐綺陽勝出關鍵。（記者傅茗渝攝）

志祺七七表示博恩主持的《博音》與《唐陽雞酒屋》在伯仲之間拉扯，不過《博音》資訊量大，主持偏向對於人生的觀察，部分評審認為不是太好消化，不過同樣的，也有評審沒有那麼偏好《唐陽雞酒屋》的療癒體驗，經過了大概兩輪選擇，最後真的討論很久，也因此志祺七七表示：「接下來大家為Podcast定義會有更多可能性。」

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談到黃豪平和宇珊《不正常愛情研究中心》落馬原因，志祺七七這次勁敵強大，因博恩及唐綺陽各自佔據風格相起其他入圍者更為突出，所以評審最終討論回歸到這兩人身上。而志祺七七也透露為擔任評審，聽了非常多Podcast節目，「我有能力嗎？所以我聽了非常多節目、訪談主持技巧，也跟產業人員大量討論，跟資深觀眾做了討論。」他今現身相比過往瘦了不少，也透露瘦了3、4公斤脂肪，睡眠改善不少。

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