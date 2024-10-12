晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

志祺七七「暴瘦4公斤」現身金鐘！親揭唐綺陽險勝博恩關鍵

「國師」唐綺陽以《唐陽雞酒屋 》成為首位奪下「PODCAST 生活風格節目獎 」得主。（三立提供）「國師」唐綺陽以《唐陽雞酒屋 》成為首位奪下「PODCAST 生活風格節目獎 」得主。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」今（12）晚盛大舉行，稍早「國師」唐綺陽以《唐陽雞酒屋 》成為首位奪下「PODCAST 生活風格節目獎 」得主，上台高呼廣播主持正是小時候夢想，「聲音是最能觸及靈魂的。」而擔任該獎項評審之一的志祺七七受訪透露了唐綺陽勝出的原因。

相關新聞：2024廣播金鐘獎圓滿落幕！獎落誰家完整名單一次看

志祺七七受訪表示，唐綺陽在主持技巧、訪談能力的高水準令人驚艷，評審們更一致認同《唐陽雞酒屋》的療癒風格，非常適合作為廣播節目的入門推薦，「我們討論到了很多Podcast在不管是啟發也好，或者是療愈陪伴這些作用也好，唐老師在每個方面都算是很全面的。」

擔任評審的志祺七七（左）揭曉唐綺陽勝出關鍵。（記者傅茗渝攝）擔任評審的志祺七七（左）揭曉唐綺陽勝出關鍵。（記者傅茗渝攝）

志祺七七表示博恩主持的《博音》與《唐陽雞酒屋》在伯仲之間拉扯，不過《博音》資訊量大，主持偏向對於人生的觀察，部分評審認為不是太好消化，不過同樣的，也有評審沒有那麼偏好《唐陽雞酒屋》的療癒體驗，經過了大概兩輪選擇，最後真的討論很久，也因此志祺七七表示：「接下來大家為Podcast定義會有更多可能性。」

相關新聞：金鐘史上首位得主！唐綺陽擊敗博恩「上台揭從小夢想」

談到黃豪平和宇珊《不正常愛情研究中心》落馬原因，志祺七七這次勁敵強大，因博恩及唐綺陽各自佔據風格相起其他入圍者更為突出，所以評審最終討論回歸到這兩人身上。而志祺七七也透露為擔任評審，聽了非常多Podcast節目，「我有能力嗎？所以我聽了非常多節目、訪談主持技巧，也跟產業人員大量討論，跟資深觀眾做了討論。」他今現身相比過往瘦了不少，也透露瘦了3、4公斤脂肪，睡眠改善不少。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中