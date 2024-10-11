晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

睡夢中遭鬼鬼闖房！春風少女心被揭 「全套粉紅睡衣」曝光

春風（右）被鬼鬼闖房掀棉被。（東森綜合提供）春風（右）被鬼鬼闖房掀棉被。（東森綜合提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由「Lulu」黃路梓茵、林莎和玖壹壹參與的實境真人秀《歡迎光臨-等你來家1》，第二集加入「鬼鬼」吳映潔擔任飛行嘉賓，她帶著早餐進入民宿，首要任務就是要叫主持人們起床，一進入大廳就看到Lulu睡在躺椅上，被叫醒的Lulu看到鬼鬼的第一句話是「怎麼又是妳！」因為鬼鬼意外出現，讓Lulu差點分不清是在錄哪個節目。

Lulu因為先前錄實境節目時，有不小心睡著的經驗，醒來旁邊滿滿的工作人員，讓她十分不好意思，當下就告訴自己絕對不能再犯這種錯，沒想到這次居然又再度睡著，讓Lulu直呼：「惡夢怎麼又再度重演！」

鬼鬼持續進行叫醒任務，沒想到春風居然會賴床，讓鬼鬼不得不使出殺手鐧，直接將他的棉被掀開，卻意外發現春風穿著粉紅色的「飛天小女警」球褲睡覺，連同上衣都是「全配」一整套，瞬間引起Lulu、林莎及鬼鬼的驚呼，這一幕展現了春風少女心的一面，與他平日硬漢形象形成強烈對比。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中