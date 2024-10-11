睡夢中遭鬼鬼闖房！春風少女心被揭 「全套粉紅睡衣」曝光

春風（右）被鬼鬼闖房掀棉被。（東森綜合提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由「Lulu」黃路梓茵、林莎和玖壹壹參與的實境真人秀《歡迎光臨-等你來家1》，第二集加入「鬼鬼」吳映潔擔任飛行嘉賓，她帶著早餐進入民宿，首要任務就是要叫主持人們起床，一進入大廳就看到Lulu睡在躺椅上，被叫醒的Lulu看到鬼鬼的第一句話是「怎麼又是妳！」因為鬼鬼意外出現，讓Lulu差點分不清是在錄哪個節目。

Lulu因為先前錄實境節目時，有不小心睡著的經驗，醒來旁邊滿滿的工作人員，讓她十分不好意思，當下就告訴自己絕對不能再犯這種錯，沒想到這次居然又再度睡著，讓Lulu直呼：「惡夢怎麼又再度重演！」

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鬼鬼持續進行叫醒任務，沒想到春風居然會賴床，讓鬼鬼不得不使出殺手鐧，直接將他的棉被掀開，卻意外發現春風穿著粉紅色的「飛天小女警」球褲睡覺，連同上衣都是「全配」一整套，瞬間引起Lulu、林莎及鬼鬼的驚呼，這一幕展現了春風少女心的一面，與他平日硬漢形象形成強烈對比。

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