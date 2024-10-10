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胡瓜揪黃西田搭捷運！「沿途狂問路」竟誤入摸摸茶巷弄

胡瓜（右）與黃西田搭捷運。（下面一位提供）胡瓜（右）與黃西田搭捷運。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜今年6月4日滿65歲，已符合領敬老卡資格，日前Youtube頻道《下面一位》最新一集，紀錄胡瓜領取敬老卡，也邀請到敬老卡前輩黃西田，兩人挑戰搭乘捷運到達目的地，同時胡瓜也解鎖首次使用敬老卡，只搭乘過捷運紅線的他，也一起解鎖了捷運新路線，胡瓜更學會了看捷運站圖，對他來說無疑是完成了許多新體驗。

過程中還可以看到兩人頻頻問路，執行任務之餘，胡瓜和黃西田到華西街夜市飽餐一頓，滿滿美食讓胡瓜垂涎三尺，被食物引誘的他瞬間像是忘了任務般，沿途胃口大開吃了麻糬、豆花、還有當地知名的滷肉飯，讓他自嘲：「還以為在錄另一檔美食節目！」

胡瓜（右前）與黃西田搭捷運。（翻攝自YT）胡瓜（右前）與黃西田搭捷運。（翻攝自YT）

而任務是要到萬華體驗茶室文化，沒想到胡瓜走著走著，竟然誤入了摸摸茶巷弄，神秘的氛圍讓胡瓜不小心歪樓，也開玩笑逗趣挑眉表示：「說不定她們也都有敬老卡」，胡瓜也和黃西田獻唱歌曲，洗腦的旋律歌詞讓所有人一同歡唱，胡瓜笑虧在場的都是他敬老卡的前輩，整場氣氛非常歡樂。

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