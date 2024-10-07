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米津玄師確定攻蛋！明年3月小巨蛋連唱2天

米津玄師暌違6年在台開唱。（Sony Music Labels Inc.提供）米津玄師暌違6年在台開唱。（Sony Music Labels Inc.提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕暌違6年！日本音樂創作鬼才米津玄師驚喜宣布將再度來台開唱，將於2025年3月15日、16日連續兩天於台北小巨蛋登場，消息一出即引發全球歌迷熱烈討論。

最新的世界巡迴演唱會「米津玄師 2025 WORLD TOUR / JUNK」是他出道以來規模最大的一次音樂活動，即將在日本全國舉辦16場演出，並在海外7個城市開唱10場。此次巡演中，首爾、倫敦、巴黎、紐約和洛杉磯都是他首次踏足的城市。

而台北與上海則是他暌違6年後的回歸。世巡讓歌迷期待不已，喊著「要開始累積人品了」、「此生必聽現場」，摩拳擦掌就是為了要入場朝聖。

米津玄師明年3月將在台北小巨蛋連唱2天。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）米津玄師明年3月將在台北小巨蛋連唱2天。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

擁有創作型歌手及插畫家等多彩面貌的藝術家米津玄師，以其獨特的音樂風格與強烈的個人特色著稱，每推出新作品皆引發傳唱熱潮。

他於2012年以本名出道後迅速崛起，成為日本流行音樂界的重要人物。在世界巡迴演唱會正式開跑前，米津玄師動作頻頻，於8月21日發行的第六張專輯《LOST CORNER》熱銷賣破50萬張，在海內外都取得亮眼成績。9月底他重新推出了以「Hachi」名義於2013年發表的VOCALOID經典作品《甜甜圈洞》的全新重製MV《甜甜圈洞2024》，引發了歌迷們極大迴響。

這首歌是他在影音平台Niconico上發佈的第18首VOCALOID原創歌曲，與《WOODEN DOLL》同樣被譽為「VOCALOID神話曲」，累計播放量突破千萬，極具紀念價值。

此次重製版MV插畫由米津玄師親自繪製，並由知名動畫公司Production I.G製作，發表首日就奪得X趨勢冠軍寶座，並快速突破500萬次播放。暌違11年的重新演繹，讓米津感嘆終於放下了當年沒能好好設計角色的心結，笑稱「著實感到大家都好好地成長了呢」。

此外，他為日本電視台NHK日劇《如虎添翼》演唱的主題曲《有緣再相見啦！》，隨著戲劇播畢，也在觀眾間引發了極大的迴響和關注，旋律餘韻讓大家對他今後的動向充滿期待。隨著在全球人氣不斷攀升，米津玄師已成為眾所矚目的焦點，未來動向也預示著更多的驚喜和精彩演出。

「米津玄師 2025 WORLD TOUR / JUNK」台北場即將於2025年3月15日、16日連續兩天於台北小巨蛋登場，台北場售票資訊與演出詳情，請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART與超級圓頂SUPER DOME官方臉書以及IG專頁。

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