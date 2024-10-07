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具俊曄送甜蜜生日驚喜 大S回應了 直言：萬萬沒想到！

大S（左）、具俊曄。（翻攝自IG）大S（左）、具俊曄。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕 具俊曄透露昨（7）日送老婆大S生日驚喜，準備了價格近10萬元的名牌Chrome Hearts手環，以及自己的手繪圖畫，驚喜感滿滿。對此，大S也回應：「萬萬沒想到！」

相關新聞：大S迎48歲生日 具俊曄「浪漫細節」藏廁所

具俊曄出席活動表示，昨天吃生日餐禮物偷偷藏在廁所，期待給老婆驚喜，但大S如廁時還是發現了，「她還蠻開心的，有收到這個禮物的。」而他準備的是價格近10萬元的名牌Chrome Hearts手環，以及自己的手繪圖畫，上頭寫著，「Happy Birthday，我的愛，熙媛」，浪漫程度爆表。

具俊曄準備驚喜，讓大S直喊：「萬萬沒想到！」（資料照，記者潘少棠攝）具俊曄準備驚喜，讓大S直喊：「萬萬沒想到！」（資料照，記者潘少棠攝）

根據《壹蘋新聞網》報導，大S透過經紀人回應：「萬萬沒想到！連我這個驚喜破解王都感動到了！不過驚喜歸驚喜，還是忍不住捶了他兩拳！」事實上，大S不太愛過生日，過去曾告誡家人不要為他過生日，但家人若是準備，他還是過得很開心，包含這次48歲生日也一樣。

 

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