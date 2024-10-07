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黃曉明認愛新歡！Angelababy幸福陪兒子出遊被捕獲 真實狀態曝光

Angelababy（左）與黃曉明（右）於2022年宣布離婚。（翻攝自微博）Angelababy（左）與黃曉明（右）於2022年宣布離婚。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星「Angelababy」楊穎於2022年與黃曉明離婚，兒子「小海綿」由兩人共同扶養。日前黃曉明大方認愛新歡葉珂，而Angelababy則十分低調，近日被捕捉到帶著兒子到香港玩，私下狀態曝光。

Angelababy緊緊牽著兒子的手。（翻攝自微博）Angelababy緊緊牽著兒子的手。（翻攝自微博）

日前一名網友在小紅書分享，自己在香港逛街時偶遇Angelababy及小海綿，當時原PO正要搭手扶梯往上，Angelababy則是乘坐反方向，一開始是先注意到了小男孩的髮型很好看，接著才意識到小男孩身旁站著的疑似是Angelababy，於是立即掉頭往下跑，假裝看鞋偷偷觀察，在對視的瞬間才確定就是Angelababy母子。

原PO提到，過沒多久就陸續有民眾認出，但大家都等到Angelababy母子準備上保母車才拿出手機拍。可見畫面中Angelababy裝扮休閒，緊緊牽著兒子的小手，互動十分溫馨，原PO更不忘大讚Angelababy，「現實看起來真的好漂亮好漂亮，眼睛特別好看，很有特點！」顯見Angelababy的狀態相當不錯。

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