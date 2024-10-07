（專訪）羅宏正隔7年問鼎金鐘「打了強心針」 躺朴信惠大腿撒嬌「用錯方法」崩潰

〔記者李紹綾／台北報導〕羅宏正以客家電視台《女孩上場2》入圍金鐘59戲劇節目男配角獎，這是他第二次問鼎金鐘，7年前首次入圍時，龍劭華跟他說：「我希望你不要得獎。」被問如何解讀前輩的一番話？他說：「我現在的體會是，他希望我不要少年得志。」

羅宏正以《女孩上場2》入圍金鐘59戲劇節目男配角獎。（記者潘少棠攝）

羅宏正在《女孩上場2》飾演球隊領隊「蔡傑森」。（客家電視台、魔幻時刻電影提供）

羅宏正坦言，7年前的自己，沒有足夠智慧理解龍劭華的意思，不知道這句話其實是出於多大的溫暖，他現在覺得前輩並不是沒有看好他，而是很珍惜雙方合作的緣分，「這個提醒，對我來說非常受用，以我的個性來說，如果當時得到一個成就或突然很有錢，真的會少年得志，心態也不會像現在這麼成熟。」

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羅宏正在《女孩上場2》飾演食品少東兼球隊領隊。（客家電視台、魔幻時刻電影提供）

羅宏正2016年拍攝《High 5制霸青春》不慎受傷，右腳踝粉碎性骨折，住院住了1個半月，歷經辛苦的復建過程，隔年準備照核磁共振時，接到入圍金鐘喜訊，直言：「心情很複雜。」他當時全身只穿著內褲外罩手術服，剛打完顯影劑渾身發熱，看到手機訊息跳不停，全部都是在恭喜，他其實滿頭問號，後來才發現是入圍金鐘戲劇節目男主角獎，只是他當下心情極為複雜，「因為腳受傷，還不確定是否能康復正常走路，加上又收到入圍通知，心情實在有喜有悲。」7年後入圍喜訊來的時機也很妙，他在逛市集時，手機一直跳通知，原以為是群組在發垃圾訊息，「原本想關靜音，但拿起來看，又是雪片般的恭喜，似曾相似的感覺又回來了。」

羅宏正（前）2016年拍攝《High 5制霸青春》不慎受傷，右腳踝粉碎性骨折，住院住了1個半月。（翻攝自臉書）

羅宏正自認得失心不重，「能夠入圍，運氣已經超級好。」有了7年前參加金鐘頒獎典禮的經驗，他仍清楚記得揭獎前的緊張，每位入圍者都被攝影機臉部特寫，已顧不得表情管理，「在那當下很容易笑不出來，我會緊張到連微笑都會穿幫，為了怕被大家看出破綻，當時走的戰略就是『面癱』，盡可能表現出鎮定。」他打趣說：「所以人家說『上輩子做壞事，這輩子做影視』，入圍是一件很開心的事，可能是我自己很菜，入行15年以來，才第二次入圍。」

羅宏正2009年演出《終極三國》出道，坦言當時角色像「大特」（最高等級臨時演員），常在主要角色旁附和做反應，「一開始去演戲，就當作在玩，什麼都不懂，叫我幹嘛就幹嘛，但演了100次，也會想要求新求變。」他開始認真看劇本、研究角色反應、觀察環境，也有「是不是可以再多做點什麼」的念頭出現，伴隨而來的卻是挫折，因為發現自己不會演戲，拍完戲總是很沮喪，有種什麼都不會的感覺。

羅宏正隔7年再次問鼎金鐘。（記者潘少棠攝）

直到隔年接到《旋風管家》，飾演性格中性的除靈師，要躺在韓國女神朴信惠的大腿上撒嬌，羅宏正說：「對於當時的我來說，我只是一個住劇校了8年、莫名其妙演戲演了1年的人，很難去知道，原來這個世界上有中性氣質的人的存在，我當時真的揣摩不到，會演得太過頭，很難拿捏導演要的感覺。」他拚了命地想將自己變成角色，但卻用錯了方法，最後變得無所適從，還在導演面前情緒潰堤。

羅宏正在《旋風管家》躺女神朴信惠大腿撒嬌。（翻攝自網路）

這段經歷讓羅宏正記憶猶新，他說：「導演沒罵我什麼，是我無能為力、沒有辦法，覺得自己什麼都不會。」原來是他為了想學演戲，買了很多書研究，還帶著劇本到河濱公園練習，「已經把所有能改進的方法做了，可是還是做不到，不知如何突破，當下就在導演面前哭到不能自己。」此時導演和他說：「你現在去廁所照鏡子，要記住這個感覺，以後演戲用的到。」他後來慢慢自我調適，才逐漸領悟出乃由心而發的真諦。

羅宏正演戲曾遇挫折，在導演面前崩潰大哭。（記者潘少棠攝）

羅宏正出道15年，前陣子想轉行從事整復，考量種種原因，他現已無此念頭，認為演藝事業仍有繼續努力的空間，「當然還是走的戰戰兢兢，可是至少有事情在Run，心裡會踏實許多，加上這次的入圍，像是打了一劑強心針，等於肯定我這幾年的努力。」

服裝提供：SHIATZY CHEN

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