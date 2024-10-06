日本女導演冒疫情潛入千人小學！電影、親生兒竟同步誕生

《日本人的養成》孩子們都遵守限制，在疫情中繼續前進。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女導演山崎艾瑪最近拍攝記錄新片《日本人的養成》，讓世界重新看待日本，引起廣大迴響。該片選在東京塚戶小學進行拍攝，卻在開拍時爆發疫情，但山崎艾瑪反而認為，這是捕捉日本文化特質和教育真實面的絕佳機會，決定冒著疫情風險繼續拍攝。

山崎艾瑪冒疫情爆發風險拍片《日本人的養成》勇奪觀眾票選獎。（海鵬提供）

山崎艾瑪的父親是英國人、母親則是日本人，從小在大阪長大的她，成長過程就不斷在探索日本與西方文化，也常運用獨特的視角來講述故事。

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其實山崎艾瑪早在十多年前便計畫拍攝這部記錄電影《日本人的養成》。她在整個計畫完備後，才選擇了日本最大公立小學之一的東京塚戶小學進行拍攝，全校擁有將近1000名學生。

但就在她準備開始拍攝時，新冠疫情卻在此時爆發了，當全世界孩子無法上學、都選擇線上學習時，日本卻只有疫情前3個月如此，之後學校不僅正常開著，更要求孩子們赴校上課，但得做出極大犧牲，例如：吃飯時不准說話，不能跟同學手牽手…，每個人都遵守限制、在疫情中繼續前進，確保彼此安全的決心令人佩服。

《日本人的養成》拍到日本在疫情正常開著，要求孩子們赴校上課，但吃飯時不准說話。（海鵬提供）

山崎艾瑪認為這正是捕捉日本文化特質和教育真實面的絕佳良機，於是冒著疫情風險、投入一整年時間在塚戶小學拍攝。

山崎艾瑪除親密地捕捉了該校一至六年級學生的童年魔力，更在他們歡笑、淚水和受到啟發的成長時刻中，觀察他們是如何學習、並開始具備成為日本社會一份子應有的特質。

巧的是，在拍攝該片期間，山崎艾瑪竟意外懷孕了，並在電影拍攝結束一個半月後兒子誕生，兒子出生的第一年，她仍持續在剪輯影片。山崎艾瑪認為日本小學制度很有趣，她打算讓孩子在日本小學就讀，就像她曾經在日本念過小學一樣。

《日本人的養成》榮獲日本當代電影節觀眾票選獎、東京紀錄片影展最佳推廣獎，以及日本連線電影節最佳紀錄片大獎，將於10月25日在台上映。

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