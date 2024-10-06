體育主播林淳霈照片遭盜用 「陳子妍」瘋狂開帳號詐財

體育主播林淳霈照片遭詐騙集團盜用。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕長相甜美的體育主播林淳霈今（6）在社群上呼籲有詐騙集團盜她照片，並以「陳子妍」之名不斷辦社群帳號詐騙，希望大家不要被騙，如有疑慮一定要撥防詐騙專線「165」。

體育主播林淳霈照片遭詐騙集團盜用。（翻攝自IG）

林淳霈近日收到有民眾反映她的照片遭到盜用，而且還化名「陳子妍」辦了一個又一個帳號，讓林淳霈也很頭痛。她說，詐騙集團盜用她照片，然後私訊網友要他們開設拍賣網站還說要網友轉帳儲值，詐騙受害者積蓄。林淳霈的照片被詐騙集團盜用，讓她無辜背負詐騙之名，除了感到震驚之外，林淳霈本人也已經報案處理。

請繼續往下閱讀...

為了阻止更多人被「陳子妍」詐騙，林淳霈除了報案之外，也很難過有人受騙，她自己是被盜圖的受害者，希望大家在網路上交朋友一定要睜大眼睛，不要輕易上當，被騙走辛苦積蓄。

林淳霈將詐騙集團冒用她照片辦的「陳子妍」帳號列出，並呼籲民眾莫上當。（翻攝自IG）

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法