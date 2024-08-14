「許光漢前女友」難得放閃！摟男友全糖照曝光閃瞎網友

簡婕放閃小6歲男友。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星簡廷芮的親姊、模特兒簡婕，與演員許光漢交往過，兩人於2017年分手，引網友關注。平常在IG大多是分享工作的簡婕，近日難得放閃小6歲的男友，甜蜜互動全被拍。



簡婕與男友已經交往一陣子了。（翻攝自IG）

簡婕與男友整體穿搭風格十分相似，外型也相當速配。（翻攝自IG）

從貼文可見，簡婕身穿白色蕾絲上衣搭配黑色長裙，頭戴網狀帽的她看起來更年輕了，男友則是穿著白色開襟衫內搭黑色T恤，下半身搭配黑色長褲，整體穿搭風格十分相似，外型也相當速配。兩人已經交往一陣子了，簡婕甜蜜放閃：「千萬不要跟小六歲的男生交往，否則妳會看起來越來越年輕」。

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簡婕和許光漢交往多年，在2017年因為觀念不合分手。（翻攝自IG）

事實上，簡婕和許光漢交往多年，但是在2017年因為觀念不合分手。近年來簡婕因為沒刪除和許光漢交往期間的照片，遭受不少網友批評，簡婕無奈解釋自己向來都不會刪除前任的貼文。

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