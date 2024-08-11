莎莎與男友愛情長跑多年 七夕開鹹酥雞派對配奧運度過

莎莎與男友愛情長跑多年，大方分享今年七夕行程。（WePlay提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕莎莎（10）昨現身華山文化創意產業園區，擔任「WePlay Cafe 夏日咖啡車」一日店長，陪伴大家共度七夕。與男友戀情長跑多年的她，笑說今年情人節的行程是「開鹹酥雞派對配奧運」。

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莎莎展現繪畫實力。（WePlay提供）

莎莎與男友交往多年，這次七夕情人節，情侶倆選擇開鹹酥雞派對配奧運。最近全民瘋奧運，莎莎當然也是認真關注精彩賽事，她激動表示：「我電視最近都是鎖定在奧運轉播台，我很喜歡看運動賽事，每一場有台灣的比賽我幾乎都很感動，因為看到所有運動員努力不懈的精神我超級敬佩，而且又聽到場邊的加油聲真的是超熱血。」

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莎莎擔任交友軟體活動一日店長。（WePlay提供）

莎莎昨與現場玩家們熱情互動，尤其在「你畫我猜」遊戲環節讓現場所有人驚艷，她畫畫能力讓玩友們都能一眼就說出正確答案，讓現場氣氛更為熱絡。互動完後，莎莎為現場玩友們貼心準備飲品，讓現場玩友們幸福滿滿，WePlay遊戲也讓莎莎深深著迷，有時玩起來完全忘記時間，她笑說：「WePlay的小遊戲都有神奇魔力只要一玩就停不下來，我常常下班回家後就一直坐在沙發上玩，每次一玩都是2個小時起跳。」

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