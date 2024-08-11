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黃少谷七夕代班樂團貝斯手「有點難過」 收工不忘買花安太座

黃少谷代班霸氣樂團貝斯手，陪伴粉絲過情人節。（民視提供）黃少谷代班霸氣樂團貝斯手，陪伴粉絲過情人節。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃少谷代班「霸氣樂團」貝斯手，與于浩威、王瞳、阿修羅、小頭前往桃園參加「七夕情人節音樂會」，團長阿修羅表示因為現場太熱情，安可聲不斷，但怕耽誤節目流程，就跟粉絲約好下次再安排演唱久一點，王瞳則感謝粉絲從各地前往，還準備滿滿的小吃美食，讓他們吃飽喝足。

小頭（左起）、王瞳、于浩威、黃少谷、阿修羅七夕赴桃園演出，開心與彩虹合影。（民視提供）小頭（左起）、王瞳、于浩威、黃少谷、阿修羅七夕赴桃園演出，開心與彩虹合影。（民視提供）

王瞳表示，很開心黃少谷可以代班演出，因為黃少谷對她來說是音樂人的大前輩，尤其是她小時候在吳宗憲身邊當助理主持人，就遇到黃少谷的強辯樂團來上節目，加上民視八點檔《愛的榮耀》、《大時代》的主題曲也來自於他，「很開心可以跟他一起玩音樂，本來想藉此機會聽他唱兩句，但他說他是貝斯手，還是把演唱的光環留給主唱于浩威。這一次很開心到美麗的大谷山跟民眾一起過情人節，而且大家很熱情一直餵食，讓他們吃飽飽。」

小頭（左起）、王瞳、于浩威、黃少谷、阿修羅七夕赴桃園演出，開心與彩虹合影。（民視提供）小頭（左起）、王瞳、于浩威、黃少谷、阿修羅七夕赴桃園演出，開心與彩虹合影。（民視提供）

黃少谷表示，出道就是以樂團主唱或吉他手為主，第一次以貝斯手的身份跟大家見面，非常新鮮，很感謝霸氣樂團讓他有機會代班，如果還有機會一定會再好好演出，他自嘲：「這一次功力不夠，有點難過。」覺得能在七夕當天跟大家一起演出相當愉快，然而表演結束後，他則買花回家送老婆。

「霸氣樂團」小頭（左起）、阿修羅、王瞳、于浩威、黃少谷連續演唱7首歌，嗨翻全場。（民視提供）「霸氣樂團」小頭（左起）、阿修羅、王瞳、于浩威、黃少谷連續演唱7首歌，嗨翻全場。（民視提供）

「霸氣樂團」小頭（左起）、阿修羅、王瞳、于浩威、黃少谷連續演唱7首歌，嗨翻全場。（民視提供）「霸氣樂團」小頭（左起）、阿修羅、王瞳、于浩威、黃少谷連續演唱7首歌，嗨翻全場。（民視提供）

主唱于浩威談到，與黃少谷認識18年，兩人算是同期出道，表演時經常遇到，沒想到這次還是因為音樂的連結共同表演，「很喜歡黃少谷面對音樂的隨性但又不失專業的態度，第一次練團就對我們的音樂有很多想法，為這次情人節限定組合加了不少分，也很期待之後更多音樂上的合作。」他進一步表示，情人節霸氣樂團用音樂與大家一起同樂，是最開心又幸福的事。下午天氣炎熱，傍晚下大雨，還出現了彩虹，晚雨停了還出現涼爽的風，看到粉絲朋友在台下雙雙對對或是單身來這裡追求幸福，與樂團熱情的互動，這就是玩樂團最開心的時刻了。

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