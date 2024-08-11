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娛樂 最新消息

金牌大集合！林郁婷奧運奪金李洋喊感動 王齊麟提前號召集氣

〔記者陳慧玲／台北報導〕林郁婷今（11）凌晨在巴黎奧運奪下拳擊金牌，領獎時忍不住落淚，人在日本度假的另一位奧運金牌得主李洋看著轉播直呼感動，同樣是金牌得主的王齊麟，事前也在社群號召網友一起幫林郁婷集氣。

王齊麟（右）在林郁婷（中）出賽前先幫她集氣，左為李洋。（翻攝自IG）王齊麟（右）在林郁婷（中）出賽前先幫她集氣，左為李洋。（翻攝自IG）

李洋和王齊麟都在林郁婷出賽前，先在各自社群分享他們和林郁婷的合照，由於近期林郁婷飽受許多無禮又無根據的性別質疑，讓台灣民眾都為她心疼。

李洋（左）看到林郁婷（中）獲得金牌直呼感動，他事前也請大家支持拳后，右為王齊麟。（翻攝自IG）李洋（左）看到林郁婷（中）獲得金牌直呼感動，他事前也請大家支持拳后，右為王齊麟。（翻攝自IG）

王齊麟在林郁婷比賽之前先在限動發文：「大家一起集氣！加油！」李洋則是提醒大家，林郁婷在凌晨3點半出賽，並說：「祝我們拳后盡情發揮。」並說：「請大家給予她最大的支持。」

而在林郁婷勇奪奧運拳擊金牌後，李洋再次於限動發文：「背負著流言蜚語依然做到了，真的太感動了！」而李洋、王齊麟、林郁婷的合照，成了台灣民眾眼中珍貴的「奧運金牌得主大集合」照片。

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