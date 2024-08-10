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寫實版史迪奇依然超萌！《星際寶貝》真人版明年搶攻大銀幕

真人版《星際寶貝：史迪奇》今天曝光寫實版史迪奇，模樣超萌。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼D23博覽會今曝光旗下許多新片消息，深受粉絲喜愛的《星際寶貝》史迪奇真人版將於明年推出，今也發布寫實版史迪奇的動態海報，只見史迪奇直接衝破海報，寫實版一樣超萌。

史迪奇最早出現於2002年迪士尼動畫電影《星際寶貝》，主要描述了一個夏威夷小女孩莉蘿和來自外太空的史迪奇的故事。愛搞破壞卻又擁有超萌外表的史迪奇大受歡迎，後續還推出幾部直接發行DVD的續集，還有衍生的影集。

真人版《星際寶貝：史迪奇》發布寫實版史迪奇動態海報。（翻攝自IG）

而史迪奇原為片中外星人強霸博士的非法基因實驗生物第626號實驗品，逃往地球後原本只想搞破壞，卻在和莉蘿的相處下漸漸了解到「歐哈娜」（Ohana，家人）的意義，劇中一句「歐哈娜的意思就是家人，『家人』，就是沒有人會被放棄， 或被遺忘。」的台詞相當動人。

真人版《星際寶貝：史迪奇》電影（暫譯）預計2025年暑假搶攻全球大銀幕。

史迪奇動態海報：

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