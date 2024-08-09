FTISLAND參戰灶咖大賽！ 3度來台10月唱進高流

FTISLAND李洪基（左起）、李在真、崔敏煥。（希林國際Chillin International提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣樂團FTISLAND上月才在高雄出席啤酒音樂節，主唱李洪基在台上喊出「See you soon」，讓台灣PRIMADONNA（粉絲名）相當期待。今天（9日）就宣布，10月26日將再次現身港都，於高雄流行音樂中心舉行《2024 FTISLAND LIVE 'PULSE’ IN KAOHSIUNG》。

相關新聞：FTISLAND李洪基罹罕病「臀部全是疤痕死肉」 親吐痛苦心聲

請繼續往下閱讀...

FTISLAND李洪基。（希林國際Chillin International提供）

FTISLAND今年2月在北流開唱，7月則是高雄啤酒音樂節，10月則唱進高流，今年3度來台，參戰「台灣灶咖大賽」意味濃厚。

FTISLAND暌違8年在今年7月發行正規七輯《Serious》，象徵要打破大眾對於他們的固有觀念、擺脫世俗定義而展現自我本色的含義。團員不僅參與全專輯的作詞作曲，也在參加廣播節目時提到：「發行正規專輯並不是當前演藝圈的趨勢，不過這張專輯從去年就開始籌劃，灌注了屬於FTISLAND的特色和想傳達的訊息。」

相關新聞：南部弄假牙出事了！FTISLAND高雄首唱驚人場面曝光

FTISLAND李在真。（希林國際Chillin International提供）

此外，專輯共收錄十首歌曲，採用雙主打的形式，同名歌曲《Serious》以雄壯的樂曲和渾厚的唱腔表現出他們堅定朝向目標的決心，《BURN IT》則是以成員們強烈的嗓音與慵懶的旋律呈現了沈穩的男性形象，讓人看見FTISLAND多樣的音樂風格和反轉魅力。

FTISLAND崔敏煥。（希林國際Chillin International提供）

演唱會門票將於8月17日上午11點在ibon售票網站及全臺7-11 ibon機台開賣，演唱會票價為NT$5,880/NT$4,880/NT$3,880/NT$2,880，另推出限量VIP套票NT$6,580，詳情請上希林國際官方社群。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法