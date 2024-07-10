FTISLAND李洪基罹罕病「臀部全是疤痕死肉」 親吐痛苦心聲

李洪基日前登上網路節目《開一台車》，提及自己屁股的病況。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓樂團FTISLAND主唱李洪基去年自曝罹罕病「化膿性汗腺炎」，為此動過多次手術，日前登上網路節目《開一台車》，提到目前屁股的情況，透露這個疾病與荷爾蒙有關，並許願自己想要一個新屁股。

李洪基（左）許願想要新屁股。（翻攝自YT）

李洪基在國中時首次發病，原以為是痔瘡導致常常屁股痛和流血，沒想到是罹患罕病「化膿性汗腺炎」，因為該疾病在私密部位，直到去年才首次公布自己的病因，李洪基透露，嚴重時必須隨身攜帶備用內褲，痛起來行動也有困難，連唱歌都不行。

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李洪基透露男性荷爾蒙下降時病情會緩解。（翻攝自YT）

李洪基在節目中坦言非常辛苦，該病也沒有特效藥，所以只能做好防護，表示這個疾病很受荷爾蒙影響，如果男性荷爾蒙下降的話就會緩解，讓他不知道該開心還是難過。另外，他也提及在聖誕節許願自己想要新的屁股，因為罹患疾病後手術不斷，導致現在臀部上都是傷痕跟死掉的肉，最後他也呼籲患有相同疾病的人要勇敢去看醫生。

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