郭子乾熬夜瘋奧運 挺林郁婷再聲援吳鳳：將心比心

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〔記者林欣穎／台北報導〕郭子乾今（9）日出席基金會樂齡關懷活動，宣導防詐騙，熱衷於體育賽事的他，直呼奧運每場比賽他都有看，就連在凌晨的賽事他也沒有落下，心疼捲入性別爭議的拳擊國手林郁婷，認為一定是因為她有實力，外界才會有流言蜚語想黑她。

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郭子乾。（記者陳奕全攝）

積極關注台灣體壇賽事的郭子乾，也分享了對拳擊好手林郁婷性別爭議的看法。他樂觀思考「是因為林郁婷有實力，各界才要抹黑她」，同時喊話全國民眾都應在11日的拳擊決賽幫林郁婷加油。

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而土耳其選手比輸後竟比出「X」手勢，影射林郁婷陷入的性別爭議，意外波及來自土耳其的「台灣女婿」吳鳳，無端遭受網友留言攻擊，郭子乾直呼很沒道理，認為要將心比心，「吳鳳只是生長在土耳其，關他何事？雖然我們選手被質疑，網友不要一直在鍵盤上面操作自己心情。」

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