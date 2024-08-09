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娛樂 電視

（影音）郭子乾曾被綁架？父親急匯10萬救子 本人無奈揭當年真相

〔記者林欣穎、實習記者王宜柔／台北報導〕郭子乾今（9）日出席基金會樂齡關懷活動，宣導防詐騙，提到十多年前爸爸接到詐騙電話稱郭子乾被綁架，二話不說匯了10萬塊給詐團，提及此事郭子乾無奈嘆應該是護子心切。

郭子乾。（記者陳奕全攝）

郭子乾憶及十多年前詐騙集團正盛行，當時父親接到電話，對方稱郭子乾在他手裡，心急如焚的爸爸隨即匯了十萬給騙集團，郭子乾回家後才得知此事，「（爸爸）好歹打電話給我，我都會接電話，後來有報警但錢也沒有追回來。」

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郭子乾出席樂齡關懷防詐活動。（記者陳奕全攝）

郭子乾也說自己曾遇過簡訊詐騙，訊息寫道ETC（電子道路收費系統）餘額不夠，「但我點連結進去不能付款，後來就直接去櫃檯查詢，發現還有五六百元，才知道這可能是詐騙。」他也不忘呼籲大眾別點陌生連結，以免受騙上當。

郭子乾分享爸爸曾接到詐騙電話的上當經驗。（記者陳奕全攝）

郭子乾也以他在《華麗計程車行》中飾演計程車行老闆陳源森的故事做分享，劇中他為了幫兒子籌措學費，相信親友一起「跟會」，最後慘遭「倒會」。郭子乾藉由演出經驗，提醒大眾「急需用錢警覺性就會變低」，呼籲在發現可能被詐騙時，一定要保持冷靜並多聽各方意見，增加自我保護意識。

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郭子乾（右二）熱心公益。（記者陳奕全攝）

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