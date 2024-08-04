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娛樂 最新消息

薔薔出生證明是偽造！ 親曝「三個媽媽」驚人身世

薔薔自曝有3個媽媽。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星薔薔個性豪爽，日前她在節目中親曝自己有三個媽媽，還自爆爸爸為了順利報戶口，所以花了200萬偽造出生證明。

薔薔國小六年級才知道自己的身世。（翻攝自IG）

薔薔說，她是在父母雙重外遇下所誕生的孩子，爸爸報戶口的時候發現紙藤報生母老公的名字，為了不讓「父親」這個欄位被填上其他男人的名字，薔薔的爸爸不惜花200萬請婦產科醫師偽造出生證明，將名字填成薔薔爸的原配，薔薔本人則是到國小六年級才知道自己的身世。

薔薔認可繼母無私的愛大過生她的母親。（翻攝自IG）

爸爸只告訴原配小孩薔薔是姑姑（薔爸姊姊）那邊過寄來的，所以原配得知薔薔是自己老公跟其他女人生的小孩，當時心情很難受，不過父親後來與原配離婚又娶了繼母，繼母對薔薔很好，也會在薔薔感情受傷時安慰她，逐漸薔薔越來越認同繼母是她的母親，才把身分證上「母親」的欄位改成繼母的名字。

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