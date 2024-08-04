趙露思遭爆變成「網紅臉」 直播一舉動真面目曝光了

趙露思近來瘦了一圈。（翻攝自微博）

〔記者張釔泠／綜合報導〕中國95花頂流趙露思人紅是非多，日前就頻頻被網友質疑，長相浮動神似「網紅臉」，屢屢捲入整形疑雲，近日中國狗仔跟拍她與陳偉霆拍戲的畫面，又忍不住直言「模樣變化好大」，引爆趙露思粉絲的怒火。

相關新聞：趙露思私下聚會「戴眼鏡大素顏」全被拍！真實狀態判若兩人

請繼續往下閱讀...

趙露思直播時大方揉臉。（翻攝自微博）

趙露思正與陳偉霆合拍新劇《許我耀眼》，開拍前她減重6公斤，整個人小了一個size，網路上再度出現質疑聲浪，網友熱議她看起來明顯比過去「精緻」，過去的她是圓臉、鼻頭也很圓潤，現在則是瓜子臉與小鼻翼的堅挺鼻，狗仔的一句話，更是直接上了熱搜。

相關新聞：趙露思、王安宇《神隱》CP感爆棚 掀追劇潮討論量衝破97億

趙露思五官被關注。（翻攝自微博）

對此，她的粉絲則解釋是妝造改變的關係，導致她的眉形變了，加上瘦身後臉也小了一圈，並稱她的鼻樑本來就很挺，趙露思被推上火線，更在直播中用力揉自己的臉，等於是直接打臉整形傳聞，讓網友無話可說。

趙露思五官被關注。（翻攝自微博）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法