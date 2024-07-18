趙露思私下聚會「戴眼鏡大素顏」全被拍！真實狀態判若兩人

趙露思頂著素顏戴眼鏡的模樣全被拍下。（翻攝自微博、IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國新生代女星趙露思，出道至今演出過不少膾炙人口的作品，高人氣程度不容小覷，一舉一動備受關注的她，日前被拍到私下與好友聚會的畫面，過程中不斷跟朋友嘻笑打鬧的真實狀態，與平時在鏡頭前的專業模樣判若兩人，讓粉絲看了直呼「好可愛」。

趙露思私下真實狀態相當活潑。（翻攝自微博）

趙露思日前被中國媒體《搜狐娛樂》捕捉到與好友聚餐的畫面，可見她紮著一顆丸子頭，大素顏的臉蛋上戴著眼鏡，皮膚依舊白皙無瑕，一身休閒穿搭也難掩女神氣場，活潑的趙露思在一群人步行回飯店的路上，也不時與身邊的人打鬧互動，蹦蹦跳跳的真實模樣全被拍下。

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照片曝光後，網友紛紛被趙露思的素顏狀態驚艷，「老婆戴這種眼鏡直接秒變老公」、「趙露思要不要這麼帥啊」、「素顏狀態好好」，而她私下的可愛面貌也讓網友直呼「好有青春活力」、「像隻小兔子一樣可愛」、「露思寶寶奔跑的樣子像一隻快樂小狗」。

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