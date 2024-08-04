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娛樂 最新消息

懶理中國封殺！唐綺陽力挺拳后林郁婷 「台灣加油」沒在怕

「國師」唐綺陽聲援「台灣拳后」林郁婷，力挺台灣喊加油。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷出征巴黎奧運，卻無端遭《哈利波特》作者JK羅琳、美國前總統川普等世界級大咖質疑是跨性別選手，再掀性別議題爭議。對此，「國師」唐綺陽發聲力挺林郁婷，更大喊「台灣加油」，即使爆遭中國封殺也沒在怕，讓粉絲們深受感動。

唐綺陽昨（3日）晚公開聲援遭JK羅琳、川普、馬斯克霸凌的林郁婷，她不捨表示：「壓力這麼大，林郁婷在世界級舞台、在全世界注目下，依然能穩定發揮。」接著再列出3點，首先「面對欺凌沒有第二條路，只能自己堅強，唯有扛住壓力正常發揮，才有機會打對方臉。」

其二，唐綺陽解釋霸凌在占星歸八宮、天蠍，也管性別議題、他人惡意、危機，她由衷佩服林郁婷以「就當他們怕我」正面迎擊質疑聲浪，正因林郁婷令人恐懼，別人只能出此下策，「有種霸凌正因夠強大，如果很弱，長怎樣都不會有人理。」

最後，唐綺陽指出身為射手座的林郁婷，雖然被火星、木星雙子針對，也就是作家jk羅琳、川普，馬斯克和一群八卦媒體弄得壓力山大，「但七宮也是鏡子，被多少人關注、被多大咖點名，就代表『多值得關注』、『有多大影響力』。」

唐綺陽認為現在的林郁婷就是議題主角，跟台灣一樣被全世界看見，「再怎麼壓依然難掩光芒，還更受矚目，好事。」她也懶理遭中國封殺，力挺大喊：「郁婷加油！台灣加油！」並直言有錢有權從來不代表靈魂高貴、見識高明，她痛批這些大咖，「真的很扯，扯自己後腿都不自知，可悲！」一席話讓粉絲們相當動容。

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