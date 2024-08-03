「3張合照5張抱抱」被酸爆！羅志祥不忍了首揭內情 真實心聲曝光

羅志祥簽唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥今天在西門町紅樓舉辦新專輯《舞狀元》簽唱會，現場塞滿熱情的粉絲，他受訪時提及當年「3張合照5張抱抱」被網友酸爆的內情，坦言以前就是「不想要丟臉」，更希望答謝鐵粉的支持。

羅志祥簽唱會。（記者胡舜翔攝）

「3拍5抱」一直是小豬在簽唱會上的傳統，卻也成了這些年網友酸他的一個點，稍早受訪時小豬親自解釋「3拍5抱」的緣由，認為被許多人斷章取義。

請繼續往下閱讀...

小豬回憶，當時他發行第一張專輯時，在各大唱片行辦簽名會，歌迷最多來6個、最少來3個，「有時候看到這家唱片行沒有人，唱片公司就會去跟老闆說這站我們就不下車了，直接去下一站。」

羅志祥簽唱會。（記者胡舜翔攝）

當年小豬看到現場只有零星的粉絲，為了力挺他不斷買唱片、重新排隊，「我自己也不想那麼丟臉，那麼快結束簽唱會」，他想要感謝這群鐵粉，就說那買了3張的人就合照，買了5張的人可以抱抱。

小豬表示，「這樣形成了一個專屬的傳統 ，粉絲也不希望取消。」認為為什麼要因為外界的眼光而改變，「這是我們的傳統，不要讓那些外界的人有話說 。」

羅志祥簽唱會，粉絲頂著烈日追星。（記者胡舜翔攝）

寵粉的小豬這次發片，加碼開放福利，「今天一張就拍照，抱抱就沒有，因為要簽蠻多東西，如果真的有可能就要很久，我要報答歌迷，那時真的蠻心酸的。」稍早在簽唱會前，現場1000張的號碼牌已經發完，歌迷都頂著烈日排隊，讓他非常感動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法