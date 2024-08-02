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短今勤做醫美仍被嫌「很老」！ 難過認：臉就長這樣

短今是許多人心目中的啦啦隊女神。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員「短今」胡馨儀，因甜美外型及姣好身材深受粉絲喜愛，經常透過社群分享生活，昨（1）無奈發文，坦言外界對她面容的負評讓她感到相當難過。

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短今不斷遭酸民嫌老，讓她坦言相當難過。（翻攝自Threads）

短今在文中表示，「我已經很努力在保養了，電波、音波有很認真打，臉就是長這樣…」儘管盡力保持最佳狀態，但仍不斷有酸民批評她「很老」，對此，她心中感到有些難過，同時附上一張網友的評論截圖。

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可見截圖中，該網友透露父親經常調侃短今「很老」，讓該網友吐槽回應「至少沒有比你老」，且強調自己一直都覺得短今很漂亮，更稱讚短今當天穿著的服裝很像公主，短今看見後也幽默表示「爸爸身分證先拿出來看一下。」貼文曝光後，引來不少粉絲心疼，「不用在意酸民的話」、「沒有那回事，還是很漂亮」。

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