短今簽名球遭低價競標 ! 受害者不只1人...背後內幕曝光

短今幫粉絲簽名的棒球遭PO上網低價競標。（翻攝自IG，Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊「PS女孩」的人氣成員短今，擁有不少死忠粉絲。昨（22）日短今幫球迷簽完棒球，豈料當晚立刻看到有民眾將簽名球PO上網兜售，讓她感到相當受傷。不過該行為已經不只一次，該民眾過去也曾將其他女孩的簽名球拍賣掉，引發關注。

短今22日發文曬出截圖表示，「昨天在路上簽的球，轉身就被賣掉了！」，原來是有人將她的簽名球迷發在臉書拍賣社團中，以100元為底價開放競標，這舉動讓短今有些受傷，她也呼籲「還是希望大家是真的喜歡再收藏，而不是抱著轉賣的心情找我簽名的，我先去旁邊哭一下」。

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富邦啦啦隊人氣成員安娜也被同一名網友拍賣簽名球。（翻攝自Threads）

而受害者也不只短今一人，富邦悍將啦啦隊的人氣成員安娜，也被同一名網友拍賣簽名球，她在短今發出貼文後也曬出截圖譴責，原來她為防止被販售，還會寫下粉絲的名字，沒想到還是被擦掉轉賣，她失望說道，「你賺了一些小錢，卻糟蹋了我無價的心意，希望這些小錢，你花了可以心安理得！」

由 @sammie_923 發佈 在 Threads 查看

由 @anna0205chen_ 發佈 在 Threads 查看

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