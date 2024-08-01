65歲孫翠鳳體重僅43公斤！ 魔鬼尪狠嗆「太胖、皺紋多」背後原因曝光

65歲孫翠鳳狀態極佳。（明華園戲劇總團提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕孫翠鳳今（1日）出席「明華園總團元宇宙雙經典」首映記者會，跨界和歌手李英宏、樂團美秀集團合作。65歲的孫翠鳳容貌、體態保養得宜，她笑說全靠總團長老公陳勝福多年的把關，才可以25年都維持在43公斤左右，笑說老公曾直言：「妳現在皺紋很多，記得回去要保養一下。」

陳昭賢（左起）、李英宏、孫翠鳳、美秀集團跨界合作。（明華園戲劇總團提供）

孫翠鳳受訪打趣稱老公是「魔鬼總團長」，她在陳勝福身邊工作，不能老、不能吃太多、要做很多事，永遠得將自己保持在最佳狀態，否則就會聽到「妳現在太胖，鋼絲拉不上去囉！」

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不只體態，團長老公陳勝福連膚況、妝容嚴格監督，讓孫翠鳳無奈喊：「我覺得累死了，派這麼多工作，怎麼保養？」她表示陳勝福對所有團員一視同仁，只是她身為劇團之首，希望她做為大家的典範。

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楊政憲（左起）、楊熙蘋、孫翠鳳、陳昭賢出席「明華園總團元宇宙雙經典」首映記者會。（明華園戲劇總團提供）

有次陳勝福直白說：「今天的妝很難看。」孫翠鳳解釋：「不是亂畫，是排戲排到來不及。」陳勝福聽到後則說：「那請妳化好，這樣妳的學生也會跟著妳。」孫翠鳳認為，只要站在舞台上，就要保持最佳體態，「這是我們的工作。」笑說做戲服時，團長都交代設計師「剛剛好，合身就對了。」只是她160公分、43公斤的體態，幾乎要逼死其他團員，「我們現在慢慢把主角的位置給這些年輕人，有些團員本身比較高壯，他們要穿我的戲服，真的很辛苦，要硬擠進去。」有時還真的聽到團員哀嘆：「孫老師43公斤的戲服，現在叫我們擠進去，怎麼可能擠得進去。」讓她哭笑不得。

明華園總團元宇宙計畫特別邀請了知名音樂人李英宏與賽博台客樂團美秀集團，從明華園經典作品《韓湘子》與《冥戰錄》中汲取靈感，創作融合歌仔戲與台式搖滾特色的音樂，結合 4D views 科技製作音樂概念影片，這些別具匠心的音樂概念影片，將與明華園總團兩部經典作品《冥戰錄》、《韓湘子》演出影像，一同在明華園總團專屬的虛擬劇苑中全球首播，為觀眾提供前所未有的視聽享受。

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