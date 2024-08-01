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娛樂 最新消息

遭爆婚變檢場！李翊君不忍了露面驚喊：不要害我

李翊君演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李翊君前陣子受訪稱跟檢場變成了室友，被親友誤以為真的婚變，今天（1）受訪無奈喊「不要害我」，「我覺得夫妻長久相處以來，就是像親人一樣，都是最知己的朋友」，結婚超過30年的她從不查勤，也不知道老公的手機密碼。

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李翊君受訪笑說，「我從來不管我老公，也不打給他問他幾點回家，這就是信任」，檢場不回家需要報備嗎？她自信滿滿地說：「不會不回來，因為他沒地方可以睡。」

李翊君認為夫妻之間「信任」是最重要的事。（記者陳奕全攝）

對於烏龍婚變的傳聞，李翊君透露老公沒反應，女兒香奈兒被朋友關心，之後忍不住問她：「你們怎麼了？」甚至身旁也有朋友追問：「還好嗎？前幾天才看到你們在一起。」覺得哭笑不得。

李翊君與檢場結縭超過30年，她說：「我們一個是演員、一個是歌手，對彼此工作內容都很陌生，每個人都需要呼吸，信任是最重要的事，不信的話也沒辦法，痛苦的是自己。」直言信任是最重要的事，「每個人都需要呼吸，己所不欲勿施於人。」

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李翊君活動不斷，今天露面宣傳小型巡演，將在中南部開唱，「蘇三@女神龍 」安可場9月21日在台中Legacy登場、10月5日則在高雄LIVE WAREHOUSE舉行，購票可至寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店。

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