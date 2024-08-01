阿信感謝「貴人」！自爆五月天若沒有他可能早就夭折

五月天演唱會邀請任賢齊（中）擔任嘉賓合唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天繼續忙於「回到那一天」25週年巡迴演唱會，邀請到非常照顧他們的師兄任賢齊擔任嘉賓，主唱阿信談到：「透過時光機的回顧，找回小齊哥，要不是有小齊哥，五月天可能在第一年就夭折了。」

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巡演到太原，五月天首場嘉賓是任賢齊，阿信回想往事說：「在發行專輯之前，小齊哥就帶我們跑透透，跑了很多城市。」任賢齊也說，每回跟五月天在一起，就像回到初相識的那一天，感受到他們的初心，持續至今不認輸，堅持往前的憨人精神。

五月天和任賢齊合唱《突然好想你》，因為近期雙方都各自忙於自己的巡演，都十分想念彼此，這次能同台合唱很開心，另外也唱了任賢齊的《傷心太平洋》。

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五月天演唱會上施放煙火。（相信音樂提供）

除了施放4500發燦爛煙火，主辦單位還在五月天演唱會出動千台無人機，隨著歌曲變換出乾杯、mayday viva rock、戰艦、步步大象等20個圖騰，讓演唱會充滿驚奇。

瑪莎看到太原對五月天的應援很感動，談到：「看到有霓虹燈上面有五月天歌詞，整個城市在這幾天變成五月天樂園，感謝太原城市對五月天的接待。」

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