《死侍與金鋼狼》全球破5億美金今年最速！這彩蛋連死侍本人都不知道

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年唯一大銀幕鉅作《死侍與金鋼狼》吸金力十足，繼上映首週末一舉打破全球、北美、全台年度開片紀錄後，全球票房已於週二（7月30日）正式賣破5億美金（約台幣163.65億元）大關，創下今年最快全球破5億的紀錄，全台票房粗估至昨天（7月31日）也賣破台幣1.33億，「漫威雙救星」果然魅力驚人。

《死侍與金鋼狼》全球票房已突破5億美金。（漫威影業提供）

片中滿滿彩蛋、滿滿情懷也打動不少粉絲，更有不少客串的角色都是由「死侍」萊恩雷諾斯親自邀約演出，不過片中有一位驚喜演出的演員卻是連萊恩本人都不知道，原來「蜘蛛人」湯姆霍蘭德的親弟弟哈利霍蘭德，也在電影中化身其中一位死侍。

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湯姆霍蘭德的親弟弟哈利霍蘭德，也在《死侍與金鋼狼》中，化身其中一位死侍。（翻攝自IG）

該片特技動作演員喬治科特日前在IG發限時動態，分享了哈利化身「死侍」之一的幕後照並寫道「當薛恩李維（導演）和萊恩雷諾斯拿出高標準，連特技動作團隊也需要特別嘉賓助陣！」更笑言「也許他不是全世界想要的那個霍蘭德，但他是我們需要的那個霍蘭德！哈利霍蘭德，你超棒！」

由於喬治也標註了萊恩、湯姆等人，萊恩也在自己的限時動態轉發，並驚呼：「這件事我是透過這種方式知道的？」《死侍與金鋼狼》全台持續上映中。

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