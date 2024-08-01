晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《死侍與金鋼狼》全球破5億美金今年最速！這彩蛋連死侍本人都不知道

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年唯一大銀幕鉅作《死侍與金鋼狼》吸金力十足，繼上映首週末一舉打破全球、北美、全台年度開片紀錄後，全球票房已於週二（7月30日）正式賣破5億美金（約台幣163.65億元）大關，創下今年最快全球破5億的紀錄，全台票房粗估至昨天（7月31日）也賣破台幣1.33億，「漫威雙救星」果然魅力驚人。

《死侍與金鋼狼》全球票房已突破5億美金。（漫威影業提供）

片中滿滿彩蛋、滿滿情懷也打動不少粉絲，更有不少客串的角色都是由「死侍」萊恩雷諾斯親自邀約演出，不過片中有一位驚喜演出的演員卻是連萊恩本人都不知道，原來「蜘蛛人」湯姆霍蘭德的親弟弟哈利霍蘭德，也在電影中化身其中一位死侍。

湯姆霍蘭德的親弟弟哈利霍蘭德，也在《死侍與金鋼狼》中，化身其中一位死侍。（翻攝自IG）

該片特技動作演員喬治科特日前在IG發限時動態，分享了哈利化身「死侍」之一的幕後照並寫道「當薛恩李維（導演）和萊恩雷諾斯拿出高標準，連特技動作團隊也需要特別嘉賓助陣！」更笑言「也許他不是全世界想要的那個霍蘭德，但他是我們需要的那個霍蘭德！哈利霍蘭德，你超棒！」

由於喬治也標註了萊恩、湯姆等人，萊恩也在自己的限時動態轉發，並驚呼：「這件事我是透過這種方式知道的？」《死侍與金鋼狼》全台持續上映中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中