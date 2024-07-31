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Joeman談大麻案始末！崩潰揭心聲：當作拍最後一支片

Joeman談去年的大麻風暴。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕擁有百萬粉絲追蹤的YouTuber「Joeman」，去年被控吸食及持有第二級毒品大麻，獲緩起訴處分，將開始提供100小時的義務勞務，今（31）日他上傳一支紀錄他這半年來大麻案的經過，坦言當時對未來相當惶恐。

相關新聞：Joeman持大麻緩起訴確定！將做100小時義務勞務首發聲

Joeman提到自己人生發生天翻地覆的變化，之所以拍下這支影片，是朋友私訊他可以記錄從被捕到走出來的過程，「老實講當下根本不覺得能走出來，對於未來很惶恐，但後來想想如果真的就此消失，那就當作拍最後一支影片吧！」

Joeman談去年的大麻風暴。（翻攝自臉書）

他表示，這半年來經歷了公眾輿論、商案損失、精神崩潰跟深深的自我懷疑，「感謝我的家人與親友接住我，也感謝我工作室的夥伴陪我走到現在，也謝謝每位還願意觀看我影片的人」，Joeman指出，希望能用這支影片告誡大家，大麻在台灣為二級毒品，持有、吸食、轉讓跟販賣都有很重的罪，切勿以身試法，也不要有任何僥倖心態。

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