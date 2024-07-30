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娛樂 亞洲

封殺1年終於解禁？ Angelababy細節見曙光

女星Angelababy。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「Angelababy」楊穎去年9月赴法國傳出觀賞BLACKPINK成員Lisa表演的「瘋馬秀」被中國認定支持色情產業，慘遭軟封殺半年，近日她在網上動作頻頻，看似禁令解封。

Angelababy主演的《相思令》獲得發行許可。（翻攝自微博）

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今（30）日Angelababy主演的古裝劇《相思令》獲得官方發行許可，此舉被外界看作她正式被解封。該劇改編自台灣言情小說家席絹作品《搶來的新娘》，開拍時備受期待，怎料Angelababy觀看瘋馬秀，導致該劇遲遲無法獲得發行許可，有些粉絲甚至擔心此劇告吹。如今傳來通過審查消息，中國娛樂博主認為這也是官方認同Angelababy已被解封。

Angelababy主持了11季的《奔跑吧》也直接消失。（翻攝自IG）

先前Angelababy因觀賞瘋馬秀激怒中國官方慘遭軟封殺，不僅社群平台被禁言，就連節目、代言也紛紛取消和她的合作，Angelababy主持了11季的《奔跑吧》也直接消失，星途一度爆出危機。

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