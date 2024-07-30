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娛樂 最新消息

不是第一次...盤點小吳「割韭菜行為」 網挖黑歷史：還改成分表

小吳為品牌標示不清多次道歉，但仍難掩網友怒火，甚至被盤點割韭菜行為。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber小吳和紀卜心創立的手搖店「十盛熟成奶茶專賣店」，日前爆出乳源標示不清一事，誤導消費者販售的是鮮奶茶，雙雙致歉後仍擋不住網友怒火。對此，有網友表示，小吳已經不是第一次標示不清惹議，貼文曝光後，過去事件再被網友挖出。

Dcard網友全文。（翻攝自Dcard）

原PO在Dcard以「小吳割韭菜的行為」為題，列出總總小吳過去惹議行為。網友表示，從一開始的美業工作室，霧眉價格要一萬多還負評連連；幸運手鍊，一條要好幾百塊；聯名包包，幾乎沒看他背過；美白牙膏，小吳本身就假牙，很沒說服力。

網友重新勾起過去小吳酵素飲事件。（翻攝自Dcard）

貼文一出瞬間勾起網友回憶，有網友特別指出過去小吳酵素事件，當初強調「小吳親自研發」，並在IG上宣稱自己「將口味改了又改」，但被網友抓出，與其他產品的成分、容量等等完全相同，價格還比對方高。事後被發現，官網成分表少了「巴西蘑菇」，讓網友直呼「竟然不是第一次了...傻眼。」

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