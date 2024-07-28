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娛樂 日韓

韓影星大頭症！狠甩「經紀人巴掌」 朴瑟琪嚇爛：他找人出氣

朴瑟琪。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名主持人朴瑟琪，活躍於娛樂圈各個領域，甚至參演過電影。她近日受邀YouTube網路節目，曝光某次她因節目錄影關係遲到，雖已提前告知劇組，但還是有位影星不爽，當場賞她經紀人巴掌以此出氣。

朴瑟琪受邀上YouTube網路節目。（翻攝自YT）

節目上，她爆料一名電影演員的大頭症行為，「那時候我剛好有《Kiss the Radio》的直播行程，抵達電影片場時晚了一點，當然事前我有告知所有演員。」抵達時剛好是休息時間，所有演員一起用餐，朴瑟琪因晚到不好意思用餐，但體諒經紀人辛苦，讓經紀人可以先行用餐。

朴瑟琪經紀人遭影星賞巴掌。（翻攝自YT）

怎料，該名影星快速賞了她的經紀人一巴掌，直接開口大罵：「你的演員都沒吃了，你憑什麼吃？」朴瑟琪目睹自己經紀人被打當場嚇到，並表示：「因為沒辦法罵我，所以只好拿我的經紀人出氣。」而節目一播出，也吸引許多網友回顧朴瑟琪電影作品，希望從一些蛛絲馬跡中找出那位影星是誰。

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