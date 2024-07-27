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娛樂 最新消息

嫩妻「小鄧麗君」神隱！洪榮宏改揪嫩妹林芯儀遭掀舊情

洪榮宏在「歌之饗宴10-永宏の歌」演出。（寶吉祥提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏今晚在TICC舉辦個唱，平常與他愛相隨的嫩妻「小鄧麗君」張瀞云這次沒有登台，他改與林芯儀、張秀卿攜手對唱，歌迷反應熱烈。

洪榮宏連兩天參加「歌之饗宴10-永宏の歌」演唱會擔任主秀，稍早帥氣登台，率領舞者帶來《我是男子漢》、《相思雨》等經典歌，要向恩師黃敏致敬。

洪榮宏化身白馬王子帥氣開唱。（寶吉祥提供）

洪榮宏在台上感性訴說：「黃敏老師是我的貴人，我18歲的時候帶我入行，把我包裝成青春偶像 。」

洪榮宏不忘選唱父親洪一峰的創作，包括《淡水暮色》、《舊情綿綿》，向畢生致力於台灣歌謠文化傳承的父親致意。

林芯儀擔任開唱嘉賓。（寶吉祥提供）

洪榮宏也與嘉賓林芯儀深情合唱《喘氣也悲傷》，林芯儀透露，演出前有跟洪榮宏討論，對這首歌特別有感覺，因此選唱了這首作品。

其實林芯儀早在20年前參加歌唱節目時，就曾與洪榮宏同台，如今終於有機會合唱，她透露媽媽是歌王的頭號粉絲，特別準備了補品要給偶像進補。

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