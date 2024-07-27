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娛樂 日韓

（影）Red Velvet瑟琪超愛台灣美食 狂吃16道菜 : 要變胖了

Red Velvet成員瑟琪趁著來台舉辦演唱會的空檔，玩遍高雄。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團Red Velvet近期睽違5年來台，在高雄舉辦演唱會，成員們也藉此機會多待幾天旅遊，其中成員瑟琪（Seulgi，슬기）也於社群貼出她在台灣的日常，在高雄連嗑16道菜的她直呼台灣沒有失敗的食物」，引發關注。

瑟琪睽違5年來台，難得放假的她相當開心。（翻攝自IG）

瑟琪連嗑16道菜後直呼「台灣沒有失敗的食物」。（翻攝自IG）

瑟琪在YouTube上發布在台灣旅遊的影片， 她品嘗了鍋貼拔絲地瓜、西瓜汁、香腸、骰子牛以及芒果雪花冰等美食，每口都驚為天人。她也另外在IG曬出16道美食的照片，包含牛肉麵、麻辣鍋以及早餐店厚片吐司等經典台灣美食，狂吃後她不免擔心自己體重上升，「好像要變胖了」

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