施文彬重現與江蕙合唱神曲！突被問「何時封麥」震驚全場

白冰冰（右）、陽帆主持節目訪問來賓施文彬。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰及陽帆主持民視週六綜藝節目《超級冰冰Show》，本週邀請施文彬及巴大雄擔任大牌秀嘉賓，其中，白冰冰訪問施文彬，提到當年他因為跟江蕙合唱的《傷心酒店》，紅遍全亞洲，只是江蕙二姐已經封麥了！陽帆則馬上說：「文彬大哥也很有成就，那什麼時候換你封麥？」，沒想到驚人之語引來現場騷動。

施文彬跟尤娜合唱「傷心酒店」，火花十足。（民視提供）

施文彬30年後原音重現，和台語歌姬尤娜一起合唱《傷心酒店》，兩人首次合作就獲得滿堂彩，白冰冰大讚聽得太過癮了，現場加上孔鏘大樂隊的伴奏，「耳朵都懷孕了！」

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另一位大牌秀歌手巴大雄，因歌曲《可不可以放進去一下下就好》而爆紅，知名度水漲船高，這一次也特別在節目中演唱舞曲《最粗的戀人》以及《三個爸爸》，把現場氣氛炒到最高點，其中三個爸爸還有歌中劇，連伴奏的孔鏘老師也加入演出，爆料百出。節目除了聽好歌還有爆笑短劇「超級大學堂之美猴王選妃」，內容精彩又多元，帶給觀眾滿滿歡笑的週六夜晚。

施文彬上《超級冰冰Show》演唱經典好歌。（民視提供）

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