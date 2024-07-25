超幸運！他用餐併桌陌生人 抬頭驚見「陳奕迅本尊」

網友透露哥哥在茶餐廳與陳奕迅併桌用餐的際遇。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Eason 」陳奕迅近期打網球中暑休克，下巴因此撞地導致骨裂縫了30多針，6場重慶演唱會被迫延期。休養1個月，陳奕迅14日才被香港歌手林家謙在IG曝光近況，當時傷勢看起來已經康復，如今有網友透露在尖峰時段與陌生人併桌用餐，當對方脫下口罩才發現竟是陳奕迅本人，照片曝光更讓大批歌迷羨慕不已。

相關新聞：陳奕迅中暑暈倒！下巴撞地「深可見骨」 縫30針露臉曝現況

請繼續往下閱讀...

一名網友近日透露哥哥在香港茶餐廳的際遇，他描述當時餐廳內高朋滿座，哥哥因此和不認識的饕客併桌用餐，沒想到當對方拿下口罩後，才驚覺正是陳奕迅本人，因此驚訝詢問：「你是不是E……」豈料話沒說完，就被陳奕迅立即打斷：「小聲點！小聲點！」

相關新聞：陳奕迅腮骨裂仍需休養6週 演唱會再延6場

網友透露當時哥哥有詢問是否能一起拍照，不過陳奕迅僅盼低調享用美食，因此婉拒合照要求，不過這一幕仍被默默拍下並在網路上瘋傳。畫面曝光後，大票歌迷都羨慕不已，紛紛表示：「花錢還不一定買得到票，卻在餐廳隨便就碰到E神！」、「偶遇明星不再是遙不可及的夢想」、「在香港就算你是Eason也得併桌！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法