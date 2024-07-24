凱米襲台 「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪兒了？

當年泛舟哥在颱風來襲，以一句「颱風就是要泛舟呀，不然要幹嘛」爆紅。（翻攝自TVBSN）

〔記者林南谷／台北報導〕2015年颱風蓮花肆虐全台，從事保險業的張吉吟受訪時以一句「颱風天就是要泛舟啊，不然要幹嘛？」爆紅，受封「泛舟哥」，今年全台第一個登陸颱風凱米逐漸逼近，有網友好奇問：「泛舟哥現在在幹嘛？」近況也因此曝了光。

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23日有網友在PTT以「泛舟哥現在在幹嘛？」為題，寫下：「經歷1471天後，終於又有颱風要登陸我台灣領土了，真是懷念，還記得上次颱風的時候，有個路人被記者採訪，結果就紅了，不知道大家還記不記得。被暱稱為泛舟哥，本名張吉吟，上過一些節目後就不見了，泛舟哥現在在幹嘛？有沒有八卦。」

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現年36歲「泛舟哥」當年以一句「颱風就是要泛舟啊！不然要幹嘛」一夕爆紅，每當颱風到來，都會讓人想起他，據了解，泛舟哥在2020年結婚，婚後育有一女晉升泛舟爸，也經常在臉書曬出一家三口甜蜜合照，並持續從事保險業。

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