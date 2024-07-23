《小丑》續作再度衝入威尼斯影展曝新預告！瓦昆、卡卡有望爭帝后

影帝瓦昆菲尼克斯（右）、女神卡卡主演的《小丑：雙重瘋狂》入圍威尼斯影展主競賽。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕2024年第81屆威尼斯影展今（23）日公布入圍名單，影帝瓦昆菲尼克斯、女神卡卡主演的《小丑：雙重瘋狂》，繼2019年首集《小丑》榮獲最高榮譽金獅獎後，再度入圍主競賽，兩人也有望爭帝后，電影也於晚間趁勢推出全新預告。

《小丑：雙重瘋狂》將會有不少音樂劇形式的呈現。（華納兄弟提供）

《小丑：雙重瘋狂》再度由導演陶德菲利普斯編導，瓦昆回歸飾演他榮獲奧斯卡金像獎最佳男主角的雙重角色亞瑟佛萊克／小丑，女神卡卡則化身不同版本及風格的小丑女。電影描述亞瑟因為作為小丑所犯下的罪行，被送進阿卡漢精神病院等待審判。在亞瑟與他的雙重身分掙扎時，他不但邂逅了真愛，還發現了一直存在於內心深處的音樂。電影也預計於10月2日在台上映。

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新加坡導演楊修華執導、金馬影帝李康生主演的《默視錄》（Stranger Eyes）入圍威尼斯影展主競賽。（翻攝自X）

其他入圍主競賽的電影還包括「古一大師」蒂妲史雲頓、茱莉安摩爾主演的《The Room Next Door》、導演布拉迪科貝特新作《The Brutalist》、影后妮可基嫚主演的《Babygirl》、 以及安潔莉娜裘莉新片《Maria》等片。

華語片方面則有新加坡導演楊修華執導、金馬影帝李康生主演的《默視錄》（Stranger Eyes），還有中國導演王兵的《青春》三部曲最終章《青春 – （歸）》（Youth – Homecoming），兩部華語片進入主競賽。第81屆威尼斯影展將於8月28日至9月7日舉行。

《小丑：雙重瘋狂》全新預告：

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