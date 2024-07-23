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娛樂 最新消息

接送《全明星》女神爆緋聞！王子現身認偷拍全怪「他」

王子（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「王子」邱勝翊今出席飲品活動，目前單身的他去年被爆與《全明星運動會》女神席惟倫爆出戀情，日前又被拍到他接送女方，還替女生拿包包，他再次澄清2人真的是好朋友，解釋之前被拍到「丟包女方」，自覺這行為不貼心，於是這回改「接送」，他自嘲：「其實有點還對方一次的意思，不然大家會說這個男生不行喔！」

但他也把被跟拍一事全怪罪弟弟邱宇辰，因他幫邱宇辰遛狗，登上媒體版面，讓他無奈喊：「最近好像很常被跟，一定是我弟的關係，因為很久沒有被跟了。」此外，他與鄧麗欣分手3年，如今鄧麗欣大方認愛，王子也大方祝福：「很替她開心，她是非常好的女孩子。」

王子（記者王文麟攝）

此外，Energy重返樂壇，讓男團合體成了一大話題，解散15年的「Lollipop棒棒堂」是否也有望合體復出？王子透露之前曾跟坤達聊過，覺得Energy合體讓人有種回到年輕時的感動，雖然他也很想合體，但「棒棒堂」人數多，協調起來困難。

他也猶豫：「我們還能唱嗎？還能跳嗎？」對於體力沒有把握，若真的合體，最擔心誰體力跟不上？他笑虧阿緯年紀較長，又當老闆，應該沒時間運動。

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