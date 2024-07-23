清空蘿拉辦公室！蔡阿嘎驚見「消失合約」及超多公關品

蔡阿嘎（中）指控蘿拉利用A、B合約不法詐財，近日清空對方的辦公室更找到「消失的合約」。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉，指控對方利用A、B合約不法詐財達千萬，後續也已委託律師處理，雙方由情同家人走到對簿公堂。蔡阿嘎近日和老婆二伯替蘿拉整理辦公室和員工宿舍，並將對方的私人物品打包後寄回戶籍地，沒想到在「斷捨離」的過程中卻赫然發現遺失的合約、報價單，以及許多公關品。

蔡阿嘎昨（22日）在YouTube釋出最新影片，他直言因不希望蘿拉再進辦公室，因此與二伯出手替對方「斷捨離」，並將打包好的物品寄回蘿拉的老家，運費則會由自己出資，全程也錄影記錄以茲證明。沒想到，蔡阿嘎與二伯除了發現有COACH等名牌包、GUCCI絲巾，以及數個愛馬仕紙袋與盒子外，還赫然找到消失的公司合約、報價單，甚至還有許多的公關品。

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此外，蔡阿嘎在過程中看見桌上擺有過期的乖乖，因此藉機大酸蘿拉「過期！難怪不乖！」櫃子上甚至擺著自己送給蘿拉的「招財進寶」公仔，讓他無奈表示：「不知道是招到誰的財，進誰的寶...」事實上，蔡阿嘎先前以市價3折的費用，提供三房兩廳的宿舍供蘿拉，最後點交時也發現客廳椅子都被貓抓破，他則表示只希望不要再聯絡，雙方法庭見就好。

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