李玉璽直球告白嚴正嵐 藉「龜兔賽跑」對姚淳耀下馬威

李玉璽（右）在《我的意外室友》講述「龜兔賽跑」的故事，對情敵姚淳耀（左）下馬威。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕姚淳耀、嚴正嵐在華視、公視台語台輕喜劇《我的意外室友》感情遭遇到前所未有的巨大挑戰，李玉璽發動攻勢直球向嚴正嵐告白，更在看房時講述「龜兔賽跑」的故事對姚淳耀下馬威，成功挑撥離間讓兩人關係出現裂痕，還因誤會大吵一架進入冷戰。

李玉璽（左）在《我的意外室友》趁著看房的機會，透露自己與嚴正嵐的互動刺激姚淳耀。（華視、公視台語台提供）

李玉璽在《我的意外室友》刻意挑撥姚淳耀、嚴正嵐的感情。（華視、公視台語台提供）

回顧拍攝過程，李玉璽表示，拍攝時因為剛好與姚淳耀在一個桌子旁邊進行對話，於是在排戲過程就玩出了一個「把桌子當操場在賽跑」的感覺，讓角色志一邊快步走一邊追著步伐慢的「有成」姚淳耀說台詞，他自己當下也覺得十分有趣。

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嚴正嵐（左）在《我的意外室友》與姚淳耀因誤會大吵一架，進入冷戰。（華視、公視台語台提供）

被問到現實生活中對感情的態度，李玉璽笑說：「自己也是屬於會主動出擊的類型。」若有意思通常會直接表明讓對方知道，而對於情敵的挑釁則不太容易被激怒，他認為各自努力去爭取對象肯定就好。嚴正嵐則回應自己與角色清怡其實滿相似，十分重視與伴侶能否「互相了解彼此」，由於自己很討厭被誤會的感覺，所以伴侶能不能理解自己很重要。

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