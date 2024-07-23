晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李玉璽直球告白嚴正嵐 藉「龜兔賽跑」對姚淳耀下馬威

李玉璽（右）在《我的意外室友》講述「龜兔賽跑」的故事，對情敵姚淳耀（左）下馬威。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕姚淳耀、嚴正嵐在華視、公視台語台輕喜劇《我的意外室友》感情遭遇到前所未有的巨大挑戰，李玉璽發動攻勢直球向嚴正嵐告白，更在看房時講述「龜兔賽跑」的故事對姚淳耀下馬威，成功挑撥離間讓兩人關係出現裂痕，還因誤會大吵一架進入冷戰。

李玉璽（左）在《我的意外室友》趁著看房的機會，透露自己與嚴正嵐的互動刺激姚淳耀。（華視、公視台語台提供）

李玉璽在《我的意外室友》刻意挑撥姚淳耀、嚴正嵐的感情。（華視、公視台語台提供）

回顧拍攝過程，李玉璽表示，拍攝時因為剛好與姚淳耀在一個桌子旁邊進行對話，於是在排戲過程就玩出了一個「把桌子當操場在賽跑」的感覺，讓角色志一邊快步走一邊追著步伐慢的「有成」姚淳耀說台詞，他自己當下也覺得十分有趣。

嚴正嵐（左）在《我的意外室友》與姚淳耀因誤會大吵一架，進入冷戰。（華視、公視台語台提供）

被問到現實生活中對感情的態度，李玉璽笑說：「自己也是屬於會主動出擊的類型。」若有意思通常會直接表明讓對方知道，而對於情敵的挑釁則不太容易被激怒，他認為各自努力去爭取對象肯定就好。嚴正嵐則回應自己與角色清怡其實滿相似，十分重視與伴侶能否「互相了解彼此」，由於自己很討厭被誤會的感覺，所以伴侶能不能理解自己很重要。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中